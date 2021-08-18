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Обыск у главреда БелаПАН Ирины Левшиной закончился — ее везут на обыск офиса, а затем в СК на допрос

18.08.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной закончился обыск.

Обыск у главреда БелаПАН Ирины Левшиной закончился — ее везут на обыск офиса, а затем в СК на допрос

Как стало известно, в настоящее время ее везут в офис редакции, где будет проведен обыск. После этого доставят в УСК по Минску на допрос.

 

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагенства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос; у Александра Зайцева изъяли технику. О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, а также бухгалтер компании Екатерина Боева.

 

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Теги: Минск
 
 
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В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной закончился обыск.
 
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