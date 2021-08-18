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Обыск у главреда БелаПАН Ирины Левшиной закончился — ее везут на обыск офиса, а затем в СК на допрос
Источник материала: Навiны
В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной закончился обыск.
Как стало известно, в настоящее время ее везут в офис редакции, где будет проведен обыск. После этого доставят в УСК по Минску на допрос.
Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагенства БелаПАН: Захара Щербакова
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Обыск у главреда БелаПАН Ирины Левшиной закончился — ее везут на обыск офиса, а затем в СК на допрос
В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной закончился обыск.
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