Обыск у главреда БелаПАН Ирины Левшиной закончился — ее везут на обыск офиса, а затем в СК на допрос

В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной закончился обыск.





Как стало известно, в настоящее время ее везут в офис редакции, где будет проведен обыск. После этого доставят в УСК по Минску на допрос.

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагенства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос ; у Александра Зайцева изъяли технику . О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, а также бухгалтер компании Екатерина Боева.