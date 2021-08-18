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«Скоро свадьба»: Максим Недосеков рассказал о личных планах

18.08.2021 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Максим Недосеков в программе «Наше утро» на ОНТ поделился планами личного характера.



Недосеков признался, что у него есть девушка и скоро будет свадьба.

«Я уже не свободен, в ближайших планах – свадьба», -- сообщл спортсмен.

Он также добавил, что возлюбленная поддерживала его во время Олимпиады в Токио, как и многие другие. 

«Девушка поддерживала, еще бы. Мне кажется, много людей поддерживали, писали, позитивные эмоции мне передавали. Как родители переживали, думаю, по телевизору все видели», сообщил спортсмен.
 
 
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Максим Недосеков в программе «Наше утро» на ОНТ поделился планами личного характера.
 
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