«Скоро свадьба»: Максим Недосеков рассказал о личных планах









Недосеков признался, что у него есть девушка и скоро будет свадьба.





«Я уже не свободен, в ближайших планах – свадьба», -- сообщл спортсмен.





Он также добавил, что возлюбленная поддерживала его во время Олимпиады в Токио, как и многие другие.





«Девушка поддерживала, еще бы. Мне кажется, много людей поддерживали, писали, позитивные эмоции мне передавали. Как родители переживали, думаю, по телевизору все видели», сообщил спортсмен.