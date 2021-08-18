Рост ВВП за июль - 0%

telegraf.by Объем ВВП в текущих ценах составил 95,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню января – июля 2020 года, пишет





А что по месяцам?

При этом, как отмечает «Экономика Беларуси», рост ВВП Беларуси в июле 2021 года составил — 0%.





В прошлые годы ВВП за такой же период вел себя по-разному. Валовой внутренний продукт Беларуси за январь-июль в 2020-м году снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А в 2018 году ВВП за январь-июль рос на 1,3%. Напомним, что несмотря на 0% роста в июле 2021 года, годовой ВВП пока в плюсе на 3,3%.





Ранее в Евразийском банке развития оценивал изменение ВВП за месяц с устранением сезонных колебаний примерно в 0% в мае и июне. Это может указывать на завершение периода восстановления белорусской экономики после спада прошлого года. По июлю ЕАБР не выпускал еще аналитику.





Посыпался рост

«ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ» также пишет, что «как только исчезла низкая база 2020 года, посыпался и экономический рост». Еще в апреле ВВП увеличивался на 7,2% год к году, а в июле стало лишь 3,3%. Замедление роста происходит третий месяц подряд. В августе видимо может быть еще хуже из-за прогнозируемого обвала урожая зерновых.





Рост в промышленности сократился до + 2,7% год к году, хотя за первый квартал было +9,2%, за ІІ квартал — +11,6%. Все это происходит на фоне обвала оптового товарооборота, который за июль вырос лишь на 0,1% год к году.





За июль инвестиции сократились на 13,4% год к году, а добавленная стоимость в секторе строительства упала на 18%.





Взнос промышленности, которая весной добавляла к ВВП по 3-4 процентных пункта, в июле снизился до 0,5 п. п. В минусе строительный сектор, а сельское хозяйство близко к нулю. Добавленная стоимость по сектору торговли сократилась за июль на 0,5-0,7% год к году.





В июле до 1/3 роста ВВП обеспечила секция "информация и связь". Также в сфере услуг растет транспорт.





Что говорят эксперты

Во второй половине года эксперты ЕАБР прогнозируют замедление роста белорусской экономики.





«Импульс для экспорта ослабнет в условиях стабилизации внешнего спроса и усиления внешнеэкономического давления на экономику Беларуси. На внутренний спрос продолжат влиять высокая неопределенность, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования», — говорят в ЕАБР.