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Последняя авиакомпания из Ирака отказалась летать в Беларусь
Источник материала: Партизан
Tailwind Airlines прекратила чартерные рейсы из иракского Эрбиля в Минск транзитом через Стамбул.
Полеты начались 24 июля, однако после большого количества критических комментариев в соцсетях перевозчика о содействии незаконной миграции появилось сообщение об изменении расписания, сообщает
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Tailwind Airlines прекратила чартерные рейсы из иракского Эрбиля в Минск транзитом через Стамбул.
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