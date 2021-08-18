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Последняя авиакомпания из Ирака отказалась летать в Беларусь

18.08.2021 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Tailwind Airlines прекратила чартерные рейсы из иракского Эрбиля в Минск транзитом через Стамбул.



Полеты начались 24 июля, однако после большого количества критических комментариев в соцсетях перевозчика о содействии незаконной миграции появилось сообщение об изменении расписания, сообщает radiosvaboda.
 
Теги: Минск
 
 
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Tailwind Airlines прекратила чартерные рейсы из иракского Эрбиля в Минск транзитом через Стамбул.
 
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