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По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Новожилова также прошел обыск

18.08.2021 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова прошел обыск, он на допросе.

Новожилов стал исполняющим обязанности, а потом директором БелаПАН после смерти основателя информагентства Алеся Липая в августе 2018 года. В январе 2021-го Новожилов уволился из компании по собственному желанию.

У сотрудников информационной компании БелаПАН обыски начались утром 18 августа. Силовики пришли к директору — главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, редактору интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александру Зайцеву, бухгалтеру компании Екатерине Боевой, а также журналистам Ирине Турчиной и Захару Щербакову.

В настоящий момент известно, что Щербакова увезли на допрос, Левшину — в офис БелаПАН, где также проходит обыск.

 
 
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По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова прошел обыск, он на допросе.
 
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