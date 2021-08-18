По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Новожилова также прошел обыск

По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова прошел обыск, он на допросе.

Новожилов стал исполняющим обязанности, а потом директором БелаПАН после смерти основателя информагентства Алеся Липая в августе 2018 года. В январе 2021-го Новожилов уволился из компании по собственному желанию.

У сотрудников информационной компании БелаПАН обыски начались утром 18 августа. Силовики пришли к директору — главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, редактору интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александру Зайцеву, бухгалтеру компании Екатерине Боевой, а также журналистам Ирине Турчиной и Захару Щербакову.

В настоящий момент известно, что Щербакова увезли на допрос, Левшину — в офис БелаПАН, где также проходит обыск.