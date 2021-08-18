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Работник сельхозпредприятия в Ляховичском районе украл с фермы новорожденного теленка 

18.08.2021 12:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Брест Корр. БЕЛТА/. Работника сельхозпредприятия в Ляховичском районе задержали с краденым теленком, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Поздно вечером 30-летний мужчина вынес с территории молочно-товарной фермы более 100 л молока в емкостях и новорожденного теленка весом 36 кг. Краденое имущество он погрузил в свой автомобиль и направился в Несвижский район, где его уже ждал покупатель.

Сотрудники Ляховичского РОВД передали оперативную информацию коллегам в соседние районы. Около 23.00 автомобиль похитителя обнаружили и задержали в деревне Щепичи сотрудники ГАИ Клецкого РОВД.

По словам мужчины, он нашел покупателя, которому нужен был теленок, и решил заработать на этом. Краденый товар он оценил в Br200.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное в целости и сохранности возвращено на предприятие.-0- 
 
Теги: Брест
 
 
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По словам мужчины, он нашел покупателя, которому нужен был теленок, и решил заработать на этом. Краденый товар он оценил в Br200.
 
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