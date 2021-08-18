ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом за мошенничество под видом благотворительности

18.08.2021 12:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, которому инкриминированы мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что ранее судимый за мошенничество мужчина под предлогом содействия в поиске без вести пропавших лиц, а также помощи больным COVID-19 получал спонсорскую помощь. Он действовал от имени нескольких учреждений: "Поисково-спасательный отряд "Над Цной", "Центр социальной помощи БЕЛСПАС", "Центр медицинской помощи Дзержинский", "Центр Экстренной помощи катастроф и ДТП Боровлянский". Потерпевшим и свидетелям обвиняемый сообщал недостоверные сведения о характере своей деятельности, в том числе о том, что является медицинским работником. Фигурант также закупал товары, приобретал услуги и арендовал транспорт с отсрочкой платежа без их дальнейшей оплаты. Ущерб от его противоправных действий превысил Br33,5 тыс.

К слову, летом 2020 года обвиняемый, называя себя медработником, передал СМИ недостоверные сведения о десятках погибших от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе пресечения несанкционированных массовых мероприятий.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска вынес обвинительный приговор: 3 года лишения свободы со штрафом в размере 80 БВ (Br2320). Поскольку обвиняемый страдает органическим расстройством личности, в соответствии со ст.106 УК к нему применены принудительные меры безопасности и лечения как к лицу с уменьшенной вменяемостью.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде установили, что ранее судимый за мошенничество мужчина под предлогом содействия в поиске без вести пропавших лиц, а также помощи больным COVID-19 получал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовные дела возбуждены за угрозу насилием и оскорбление прокурора Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by