ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виновный в трагедии на стройплощадке в Гомеле приговорен к трем годам ограничения свободы 

18.08.2021 12:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Трагедия произошла 23 июня 2020 года. Обвиняемым по делу проходил производитель работ обособленного структурного подразделения "Строительное управление №185" ОАО "Строительно-монтажный трест №27 г. Гомеля".

Обвиняемый нарушил правила безопасности при производстве строительно-монтажных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека. Он допустил к монтажу железобетонных стен шахты лифта строительного объекта электросварщика ручной сварки, а также плотника и бетонщика, не имевших специальности монтажника. Ни один из них не проходил по данной специальности обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. "При этом производитель дал им указание проводить строительно-монтажные работы без соответствующих подкосов. В качестве распорки между плитами, образующими стены шахты, использовалась деревянная доска. Элемент не был предназначен для этого, не обеспечивал надежность и безопасность конструкции. В результате на находившегося в шахте лифта электрогазосварщика во время заваривания им закладной детали упала железобетонная стена. Молодому человеку были причинены тяжкие телесные повреждения, состоящие в прямой причинной связи с наступлением его смерти", - рассказали в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.303 УК ему назначено наказание - три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также на 5 лет он лишен права занимать должности в строительной отрасли, связанные с организацией и обеспечением выполнения строительных работ.

Постановлено взыскать с ОАО в пользу матери погибшего денежную компенсацию морального вреда в Br60 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0- 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый допустил к монтажу железобетонных стен шахты лифта строительного объекта электросварщика ручной сварки, а также плотника и бетонщика, не имевших...
 
Новости дня
Новости разные
 
По неофициальной информации, у бывшего директора БелаПАН Новожилова также прошел обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by