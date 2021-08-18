Источник материала: БелТА





Профессиональные действия сотрудников Ошмянского отдела охраны во взаимодействии с коллегами из РОВД позволили установить личность подозреваемой в угоне автомашины. Утром житель деревни Буденовка обратил внимание, что его "Фольксваген" иначе припаркован во дворе. Мужчина заподозрил, что на нем кто-то ездил, и обратился в милицию. На место выбыл наряд группы задержания Ошмянского ОДО.





Пострадавший объяснил милиционерам, что видел, как ночью по деревне ходил мужчина с двумя девушками. Выяснилось, что компания вместе распивала спиртное. В какой-то момент мужчина ушел домой, а девушки пошли во двор с припаркованной машиной. Одна из них зашла в дом, нашла ключи и поехала кататься с подругой. Потом вернули машину на место.





Как итог, в отношении 18-летней студентки колледжа возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Ранее она проблем с законом не имела.-0-





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой Утром житель деревни Буденовка обратил внимание, что его "Фольксваген" иначе припаркован во дворе. Мужчина заподозрил, что на нем кто-то ездил, и обратился в...