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В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой

18.08.2021 12:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе задержали студентку, подозреваемую в угоне машины. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Профессиональные действия сотрудников Ошмянского отдела охраны во взаимодействии с коллегами из РОВД позволили установить личность подозреваемой в угоне автомашины. Утром житель деревни Буденовка обратил внимание, что его "Фольксваген" иначе припаркован во дворе. Мужчина заподозрил, что на нем кто-то ездил, и обратился в милицию. На место выбыл наряд группы задержания Ошмянского ОДО.

Пострадавший объяснил милиционерам, что видел, как ночью по деревне ходил мужчина с двумя девушками. Выяснилось, что компания вместе распивала спиртное. В какой-то момент мужчина ушел домой, а девушки пошли во двор с припаркованной машиной. Одна из них зашла в дом, нашла ключи и поехала кататься с подругой. Потом вернули машину на место.

Как итог, в отношении 18-летней студентки колледжа возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Ранее она проблем с законом не имела.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Утром житель деревни Буденовка обратил внимание, что его "Фольксваген" иначе припаркован во дворе. Мужчина заподозрил, что на нем кто-то ездил, и обратился в...
 
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