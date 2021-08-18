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Последствия грозового фронта устраняют в Минске
18.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поваленные деревья, летающие мусорные баки и подтопленные улицы. В Минске меньше, чем за час, выпало почти 20 миллиметров осадков. Грозовой фронт накрыл столицу после Бреста. Синоптики предупреждали, было объявлено штормовое предупреждение. О последствиях стихии рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Ливень сопровождался шквалистым ветром, порывы достигали 20 метров в секунду. В отдельных районах выпал град.
На Ждановичском рынке сильный ветер сорвал навес над торговыми рядами. В результате два человека пострадали, один из них госпитализирован. Неблагоприятные погодные условия в Минске сохранятся до конца дня.
Оранжевый уровень опасности в Беларуси объявлен до конца завтрашнего дня. В прогнозе синоптиков – грозы, местами ливни и шквалистое усиление ветра.
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В столице Беларуси меньше, чем за час, выпало почти 20 миллиметров осадков. Ливень сопровождался шквалистым ветром, порывы достигали 20 метров в секунду. В отдельных...
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