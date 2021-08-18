Последствия грозового фронта устраняют в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поваленные деревья, летающие мусорные баки и подтопленные улицы. В Минске меньше, чем за час, выпало почти 20 миллиметров осадков. Грозовой фронт накрыл столицу после Бреста. Синоптики предупреждали, было объявлено штормовое предупреждение. О последствиях стихии рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ливень сопровождался шквалистым ветром, порывы достигали 20 метров в секунду. В отдельных районах выпал град.

«В результате непогоды было зафиксировано частичное подтопление проезжих частей, а также остановка общественного транспорта в некоторых районах. Работники МЧС 25 раз выезжали на распиловку упавших на проезжую часть и автомобили деревьев, большая часть случаев была во Фрунзенском районе», – заявила официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси Ольга Мельченко.

На Ждановичском рынке сильный ветер сорвал навес над торговыми рядами. В результате два человека пострадали, один из них госпитализирован. Неблагоприятные погодные условия в Минске сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности в Беларуси объявлен до конца завтрашнего дня. В прогнозе синоптиков – грозы, местами ливни и шквалистое усиление ветра.