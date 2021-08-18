Экономист: «Ситуация напоминает советские годы – не было свободы и конкуренции, но была стабильность»

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Независимый экономист Ярослав Романчук – о причинах укрепления курса белорусского рубля. И о том, как долго это может продолжаться.





Курс белорусского рубля укрепляется. Почему так происходит и как долго это может продолжаться? На эти вопросы в эфире Еврорадио ответил независимый экономист Ярослав Романчук.

Эксперт напомнил, что инфляция доллара США составила 5%:

— Доллар уже не тот, что был 15 лет назад. Сегодня он слабее, чем раньше. Это нужно учитывать и это первый фактор.

В качестве второго фактора экономист назвал положительное сальдо во внешней торговле — впервые за шесть месяцев.

Сюда же можно результаты достаточно профессиональной работы Нацбанка, уменьшившего широкую денежную массу.

При этом эксперт подчеркнул, что небольшим успехам мы обязаны в первую очередь внешней конъюнктуре:

— Кто мог спрогнозировать в конце прошлого года, что внешняя торговля в сложившейся ситуации будет расти на 35-40%?

В целом ситуация лета 2021 года напоминает советские годы, говорит эксперт. Тогда не было экономических свобод, конкуренции, но была макроэкономическая стабильность.

Экономист отметил, что если сложившийся баланс будет сохраняться, то курс доллара будет оставаться в пределах 2,5-2,6 белорусских рубля. Свои коррективы может внести желание властей продолжить поддержку убыточных предприятий, вымывающих огромные ресурсы из бюджета.

Как долго может продержаться ситуация относительной стабильности? Это зависит от нескольких моментов, считает Ярослав Романчук.

Во-первых, как долго сможет отстаивать свою позицию Нацбанк. Пока что ему это удается. Во-вторых, нужно следить за статистикой валютной выручки — внимание на успехи внешней торговли. Третий момент — то, как Россия будет относится к вопросам долгов Минска.

Четвертый — будет ли правительство повышать зарплаты белорусов без оглядки на производительность труда. Пятый момент — количество токсичных активов: неспособность проблемных предприятий обслуживать кредиты будет оказывать негативное влияние на баланс банков.

Эксперт убежден, что складывающая ситуация не обещает властям оптимистичных прогнозов на ближайшее будущее. Особенно, когда в силу вступят секторальные санкции. Улучшить положение могло бы развитие конкуренции, малый бизнес. Вместо этого речь все чаще идет о регулировании цен, уничтожении той самой конкуренции и усилении госмонополии:

— Скоро, говорят, с полок магазинов могут пропасть литовские и польские товары. Это приглашение в СССР.