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Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение

18.08.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Признанному правозащитниками политзаключенным философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение.

Философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение
Политзаключенному Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по статье 342 УК РБ (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Методолог и философ будет под арестом не менее 2 месяцев, сообщил политолог Андрей Егоров.

По его словам, Мацкевич "бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду".
 
 
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Признанному правозащитниками политзаключенным философу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение.
 
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