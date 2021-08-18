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Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в СК

18.08.2021 12:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в УСК по Минску.

Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в СК

По ее словам, сотрудники столичного ОБЭП пришли в 7 утра. Обыск длился около двух часов.

В постановлении была указана статья 342 УК. Изъяли все цифровые носители — компьютер, мобильный телефон, флешки, диктофон и блокнот.

После обыска повезли на допрос, где журналистка отказалась от дачи показаний.

С нее взяли подписку о неразглашении и отпустили. Турчина находится в статусе свидетеля по уголовному делу.

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос; у Александра Зайцева изъяли технику, Ирину Левшину отвезли на обыск в офис редакции после чего будет допрос в УСК по Минску. О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, а также бухгалтер компании Екатерина Боева.

Также по неофициальной информации обыск сегодня прошел у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова.

 

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Теги: Минск
 
 
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Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в УСК по Минску.
 
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