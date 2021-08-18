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Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в СК
Источник материала: Навiны
Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в УСК по Минску.
По ее словам, сотрудники столичного ОБЭП пришли в 7 утра. Обыск длился около двух часов.
В постановлении была указана статья 342 УК. Изъяли все цифровые носители — компьютер, мобильный телефон, флешки, диктофон и блокнот.
После обыска повезли на допрос, где журналистка отказалась от дачи показаний.
С нее взяли подписку о неразглашении и отпустили. Турчина находится в статусе свидетеля по уголовному делу.
Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова
Также по неофициальной информации
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Журналистку БелаПАН Ирину Турчину отпустили после допроса в УСК по Минску.
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