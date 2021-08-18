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"Пишите письма!" Гомельчанин Илья Миронов получил 25 суток ареста за майку
Источник материала: Партизан
Гомельскому волонтеру Илье Миронову дали 25 суток ареста
Судья Виктор Казачок наказал активиста Илью Миронова 25-суточным арестом по ч. 3 ст. 24.23 КоАП.
Илью осудили за надпись на майке "Пишите письма", которую милиционеры расценили как несанкционированное пикетирование, передает @viasna96.
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Гомельскому волонтеру Илье Миронову дали 25 суток ареста
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