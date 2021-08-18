ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Пишите письма!" Гомельчанин Илья Миронов получил 25 суток ареста за майку

18.08.2021 13:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гомельскому волонтеру Илье Миронову дали 25 суток ареста

Судья Виктор Казачок наказал активиста Илью Миронова 25-суточным арестом по ч. 3 ст. 24.23 КоАП. 

Илью осудили за надпись на майке "Пишите письма", которую милиционеры расценили как несанкционированное пикетирование, передает @viasna96.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельскому волонтеру Илье Миронову дали 25 суток ареста
 
Новости дня
Новости разные
 
Последствия грозового фронта устраняют в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by