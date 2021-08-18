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Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в трёх беларуских криптобиржах

18.08.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями США и Великобритании - Саид Гуцериев продал свои доли в трех беларуских криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io.



"Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена.

Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.

Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн", подсчитали «Ведомости».

Все три проекта имеют беларуские корни. 
 
 
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Сын олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями США и Великобритании - Саид Гуцериев продал свои доли в трех беларуских криптобиржах – Currency.com, Capital.com и...
 
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