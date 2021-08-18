Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в трёх беларуских криптобиржах









"Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена.





Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.





международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн", подсчитали « Ведомости ». Покупателями сталии партнер Гуцериева, белорусский бизнесменПредставитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн", подсчитали «».



