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Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в трёх беларуских криптобиржах
Источник материала: Партизан
Сын олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями США и Великобритании - Саид Гуцериев продал свои доли в трех беларуских криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io.
"Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена.
Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.
Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн", подсчитали «
Все три проекта имеют беларуские корни.
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Сын олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями США и Великобритании - Саид Гуцериев продал свои доли в трех беларуских криптобиржах – Currency.com, Capital.com и...
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