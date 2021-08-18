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Перестал открываться сайт БелаПАН

18.08.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Перестал открываться сайт БелаПАН
Сайт агентства недоступен ни из Беларуси, ни из-за границы
Перестал открываться сайт информационного агентства БелаПАН. Он недоступен ни из Беларуси, ни из-за границы.

С утра к ряду сотрудников информационной компании пришли с обыском силовики. Обыск проводился в рамках уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), сообщил заместитель главного редактора БелаПАН Александр Зайцев. Его слова приводит интернет-издание Naviny.by.

Обыск у Зайцева длился около часа. Присутствовали семь человек: "два сотрудника ОБЭП, их куратор (возможно, из другого ведомства), два спецназовца в полной экипировке и двое понятых". Изъяли технику (мобильный телефон, жесткий диск компьютера и старый планшет), а также редакционное удостоверение и несколько визиток. Зайцев не задержан. С него лишь взяли обязательство явиться по требованию. Он также отметил, что дело ведет Следственный комитет.

Обыск с утра был и у главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. После того как он закончился, Левшину увезли в редакцию. Там также планируется обыск. Затем, сообщается, ее повезут на допрос в УСК по Минску.
 
Теги: Минск
 
 
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С утра к ряду сотрудников информационной компании пришли с обыском силовики.
 
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