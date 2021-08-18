ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске с 17 августа приостановлена регистрация ИП

18.08.2021 14:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Минске с 17 августа приостановлена регистрация ИП
Здание Мингорисполкома
В Минске с 17 августа временно остановлена регистрация индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Минского горисполкома.

«По техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», – говорится в сообщении.


Когда в столице снова начнут регистрировать ИП, не уточняется.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко потребовал от чиновников навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда в столице снова начнут регистрировать ИП, не уточняется.
 
Новости дня
Новости разные
 
Талібы расстралялі мітынг у падтрымку дзяржаўнага сьцяга Афганістану і падарвалі помнік лідэру шыітаў. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by