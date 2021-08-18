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В Минске с 17 августа приостановлена регистрация ИП
Источник материала: UDF
Здание Мингорисполкома
«По техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», – говорится в сообщении.
Когда в столице снова начнут регистрировать ИП, не уточняется.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко потребовал от чиновников навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.
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Когда в столице снова начнут регистрировать ИП, не уточняется.
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