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Здание Мингорисполкома

«По техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», – говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске с 17 августа приостановлена регистрация ИП Когда в столице снова начнут регистрировать ИП, не уточняется.

Когда в столице снова начнут регистрировать ИП, не уточняется.Напомним, что ранеепотребовал от чиновников навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.