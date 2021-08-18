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«Талибан» потребовал от жителей Афганистана сдать оружие

18.08.2021 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. «Талибан» потребовал от жителей страны сдать оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После захвата власти члены движения провели пресс-конференцию, рассказав, каким в будущем видят Афганистан. Новое правительство намерено установить мирные отношения с другими государствами и не допустят, чтобы страна стала полем для конфликта.

Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами

«Талибан» потребовал от жителей Афганистана сдать оружие

Сейчас движение занимается формированием нового правительства и политической системой. Но обещания проводить мирную политику и обеспечить безопасность местным жителям не помешали 18 августа талибам расстрелять мирную демонстрацию в провинции Нангархар. Как сообщают СМИ, есть убитые и раненые.

 
 
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Новости Афганистана. «Талибан» потребовал от жителей страны сдать оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После захвата власти члены движения...
 
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