«Талибан» потребовал от жителей Афганистана сдать оружие

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. «Талибан» потребовал от жителей страны сдать оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После захвата власти члены движения провели пресс-конференцию, рассказав, каким в будущем видят Афганистан. Новое правительство намерено установить мирные отношения с другими государствами и не допустят, чтобы страна стала полем для конфликта.

Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами





Сейчас движение занимается формированием нового правительства и политической системой. Но обещания проводить мирную политику и обеспечить безопасность местным жителям не помешали 18 августа талибам расстрелять мирную демонстрацию в провинции Нангархар. Как сообщают СМИ, есть убитые и раненые.