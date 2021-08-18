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«Дерзкая провокация». МИД Литвы выразил Беларуси протест против неоднократного нарушения госграницы

18.08.2021 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократного нарушения государственной границы.

«Дерзкая провокация». МИД Литвы выразил Беларуси протест против неоднократного нарушения госграницы
Фото pixabay.com

Внешнеполитическое ведомство потребовало как можно скорее принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Отмечается, что накануне, 17 августа, 12 белорусских силовиков в экипировке для подавления массовых беспорядков пытались вытолкнуть на территорию Литвы группу из 35 мигрантов.

«Подобные действия следует рассматривать как дерзкую провокацию и грубое нарушение положений литовско-белорусского соглашения о правовом режиме государственной границы», — говорится в ноте.

 

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Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократного нарушения...
 
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