Бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву водворили в ИВС на Окрестина

Бухгалтера компании БелаПАН Екатерину Боеву водворили в изолятор временного содержания на Окрестина.





Как сообщается, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос , у редактора интернет-издания Александра Зайцева изъяли технику , Ирину Левшину отвезли на обыск в офис редакции , после чего будет допрос в УСК по Минску, Ирину Турчину отпустили после допроса , взяв подписку о неразглашении.

Обыск сегодня прошел и у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова. По данным его близких, он находится на Окрестина.