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Бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву водворили в ИВС на Окрестина

18.08.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бухгалтера компании БелаПАН Екатерину Боеву водворили в изолятор временного содержания на Окрестина.

Бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву водворили в ИВС на Окрестина

Как сообщается, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова увезли на допрос, у редактора интернет-издания Александра Зайцева изъяли технику, Ирину Левшину отвезли на обыск в офис редакции, после чего будет допрос в УСК по Минску, Ирину Турчину отпустили после допроса, взяв подписку о неразглашении.

Обыск сегодня прошел и у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова. По данным его близких, он находится на Окрестина. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Бухгалтера компании БелаПАН Екатерину Боеву водворили в изолятор временного содержания на Окрестина.
 
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