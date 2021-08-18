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Бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву водворили в ИВС на Окрестина
Источник материала: Навiны
Бухгалтера компании БелаПАН Екатерину Боеву водворили в изолятор временного содержания на Окрестина.
Как сообщается, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к нескольким сотрудникам информагентства БелаПАН: Захара Щербакова
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Бухгалтера компании БелаПАН Екатерину Боеву водворили в изолятор временного содержания на Окрестина.
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