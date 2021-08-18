Чтобы банки с огурцами не взрывались. Кухонный лайфхак, который вы точно оцените!

Источник материала: ОНТ

Нередко во время консервирования огурцов банки взрываются. Предотвратить такую неприятность можно с помощью простого лайфхака, пишет портал ytro.news.

Опытные хозяйки советуют добавлять в банку с огурцами другой овощ. Это может быть помидор или болгарский перец. В этом случае банки не взорвутся. Также важно помнить о чистоте. Банки необходимо очень хорошо промывать. То же самое касается и самих овощей и ингредиентов – листьев смородины, чеснока, лавровых листьев. Все плоды должны быть целыми и без изъянов.

После того, как банки остынут, соленья следует хранить в прохладном месте – кладовке, подвале. Еще одно важное правило – нужно придерживаться правильных пропорций соли и сахара.

ФОТО: depositphotos

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