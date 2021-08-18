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Маммолог рассказал, когда чаще всего появляются злокачественные патологии в груди
Источник материала: ОНТ
Что такое мастит, а также о причинах и профилактике заболеваний молочных желез сегодня шла речь в эфире программы «Наше утро» на ОНТ с председателем общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрием Шевцовым.
Мастит – инфекционно-воспалительное заболевание, которому подвержены женщины в период лактации, то есть в период кормления ребенка грудью. Чаще всего встречается у первородящих. Основные причины – застой молока в железах, неполное опорожнение, трещины соска. В основном, мстит вызывают стафилококк и стрептококк, которые проникают в железу изо рта ребенка, через загрязненное белье при несоблюдении правил гигиены при уходе за молочной железой.
Причиной трещин соска является неправильное прикладывание ребенка к груди. Все это способствует проникновению инфекции в железистую ткань и ее быстрому воспалению.
Мастит носит агрессивный характер. Стремительное его течение приводит к возникновению гнойных процессов в молочной железе. Сопровождается сильными болями, высокой температурой и в тяжелых случаях возможно развитие сепсиса.
Кроме того, маммолог подчеркнул, что большую роль играет образ жизни, который ведет женщина.
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Что такое мастит, а также о причинах и профилактике заболеваний молочных желез сегодня шла речь в эфире программы «Наше утро» на ОНТ с председателем общественного...
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