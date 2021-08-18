Маммолог рассказал, когда чаще всего появляются злокачественные патологии в груди

Источник материала: ОНТ

Что такое мастит, а также о причинах и профилактике заболеваний молочных желез сегодня шла речь в эфире программы «Наше утро» на ОНТ с председателем общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрием Шевцовым.

Мастит – инфекционно-воспалительное заболевание, которому подвержены женщины в период лактации, то есть в период кормления ребенка грудью. Чаще всего встречается у первородящих. Основные причины – застой молока в железах, неполное опорожнение, трещины соска. В основном, мстит вызывают стафилококк и стрептококк, которые проникают в железу изо рта ребенка, через загрязненное белье при несоблюдении правил гигиены при уходе за молочной железой.

Причиной трещин соска является неправильное прикладывание ребенка к груди. Все это способствует проникновению инфекции в железистую ткань и ее быстрому воспалению.

Мастит носит агрессивный характер. Стремительное его течение приводит к возникновению гнойных процессов в молочной железе. Сопровождается сильными болями, высокой температурой и в тяжелых случаях возможно развитие сепсиса.

Александр Поддубный, акушер-гинеколог, маммолог: «Профилактика заболеваний молочных желез начинается с подросткового возраста. Устранение гинекологических патологий – нужно, чтобы менструальный цикл был регулярный. Устранение патологий эндокринной системы – прежде всего, заболеваний щитовидной железы, своевременная коррекция гормонального фона».

Кроме того, маммолог подчеркнул, что большую роль играет образ жизни, который ведет женщина.

Александр Поддубный, акушер-гинеколог, маммолог: «И, конечно, это еще образ жизни. То есть женщина не должна иметь лишний вес, а должна быть активной, подвижной. Доказано, что гиподинамия приводит к злокачественной патологии чаще, чем у женщин, которые много двигаются, посещают врачей. Много патологий мы выявляем в предклинической стадии».

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