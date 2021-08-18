В Таиланде протестующие требуют немедленной отставки правительства

Источник материала: ОНТ

Немедленной отставки правительства требуют протестующие в Бангкоке. В Таиланде продолжаются масштабные протесты.





Толпы блокируют центральные улицы столицы, требуют более эффективных мер в борьбе с ковидом, выражают недовольство экономическим положением, утверждая, что страна находится на грани катастрофы. И настаивают на принятии новой конституции. Для подавления бунтов полиция применяет оружие. В ход идут резиновые пули, газ, водометы и светошумовые гранаты. Сообщается о раненых.

Подписывайтесь на нас в Telegram