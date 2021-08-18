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Дневник «Мисс Беларусь 2020». Репетиция дефиле и эскизы нарядов
Источник материала: ОНТ
Всего три недели остается до финала конкурса «Мисс Беларусь 2020». Подготовку к грандиозному шоу красавицы начинают с репетиций по хореографии и искусству дефиле.
Тут же – знакомство с эскизами нарядов для дефиле в национальных костюмах. Осталось снять мерки и создать подходящие образы. Километры подиума, выбор тканей и обсуждение идей национальных костюмов. День у конкурсанток выдался не из легких!
Имя самой красивой девушки Беларуси узнаем 10 сентября во Дворца спорта. Именно она и представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира».
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Всего три недели остается до финала конкурса «Мисс Беларусь 2020». Подготовку к грандиозному шоу красавицы начинают с репетиций по хореографии и искусству дефиле....
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