Дневник «Мисс Беларусь 2020». Репетиция дефиле и эскизы нарядов

Источник материала: ОНТ

Всего три недели остается до финала конкурса «Мисс Беларусь 2020». Подготовку к грандиозному шоу красавицы начинают с репетиций по хореографии и искусству дефиле.

Тут же – знакомство с эскизами нарядов для дефиле в национальных костюмах. Осталось снять мерки и создать подходящие образы. Километры подиума, выбор тканей и обсуждение идей национальных костюмов. День у конкурсанток выдался не из легких!

Имя самой красивой девушки Беларуси узнаем 10 сентября во Дворца спорта. Именно она и представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира».



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