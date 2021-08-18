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70 сирийских школьников приехали отдохнуть в «Зубренок»
Источник материала: ОНТ
Добро пожаловать в Беларусь! На отдых и оздоровление в нашу страну приехало более 70 сирийских школьников.
Искренняя радость и неподдельные эмоции. Эти ребята в Беларуси всего день и уже начали улыбаться. Все они еще школьники, однако уже хорошо знают, что такое война. Но сегодня они по-настоящему счастливы. Каждый открывает для себя новую, неизведанную страну, в которой давно мечтали побывать.
Сирийские школьники каждый год приезжают к нам по приглашению Президента Беларуси. Средства на это выделены из резервного фонда Главы государства. В ближайшие дни ребята познакомятся с достопримечательностями Беларуси, а после отдохнут в детском лагере «Зубренок».
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Добро пожаловать в Беларусь! На отдых и оздоровление в нашу страну приехало более 70 сирийских школьников. Искренняя радость и неподдельные эмоции. Эти ребята в...
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