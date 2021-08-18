70 сирийских школьников приехали отдохнуть в «Зубренок»

Источник материала: ОНТ

Добро пожаловать в Беларусь! На отдых и оздоровление в нашу страну приехало более 70 сирийских школьников.





Искренняя радость и неподдельные эмоции. Эти ребята в Беларуси всего день и уже начали улыбаться. Все они еще школьники, однако уже хорошо знают, что такое война. Но сегодня они по-настоящему счастливы. Каждый открывает для себя новую, неизведанную страну, в которой давно мечтали побывать.

Фарес Манхали: «Я давно хотел отправиться в путешествие, раньше много слышал о Беларуси, читал о вашей стране, смотрел видео в интернете. Еще в самолете увидел, какая Беларусь красивая. И люди все замечательные. Это будет мое самое лучшее лето. Дома на каникулах не так весело. Наша страна очень страдает. Это тяжело видеть».

Сирийские школьники каждый год приезжают к нам по приглашению Президента Беларуси. Средства на это выделены из резервного фонда Главы государства. В ближайшие дни ребята познакомятся с достопримечательностями Беларуси, а после отдохнут в детском лагере «Зубренок».

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