ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хаски обнялась с парнем хозяйки на диване, не хотела уходить и насмешила всех! Только посмотрите на взгляд собаки – это любовь? (ВИДЕО)

18.08.2021 14:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хаски обнялась с парнем хозяйки на диване, не хотела уходить и насмешила всех! Только посмотрите на взгляд собаки – это любовь? (ВИДЕО)

Видео с наглой хаски опубликовал ridus.ru.

В ролике хаски легла рядом с парнем хозяйки на диван. Когда девушка попыталась переместить собаку в другое место, та начала отбиваться лапками, выразительно смотреть и еще сильнее прижиматься к парню.


Пользователей Сети насмешило поведение хаски: «Ахах, хитрюга такая», «А все уже. Теперь парень занят», «Ни в какую не хочет уходить, нахалка пушистая», «Моя точно такая же! Всегда к мужу липнет и не дает мне его обнимать», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с наглой хаски опубликовал ridus.ru. В ролике хаски легла рядом с парнем хозяйки на диван. Когда девушка попыталась переместить собаку в другое место, та начала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в криптобиржах. Тот мог заработать $150 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by