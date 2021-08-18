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Хаски обнялась с парнем хозяйки на диване, не хотела уходить и насмешила всех! Только посмотрите на взгляд собаки – это любовь? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с наглой хаски опубликовал
В ролике хаски легла рядом с парнем хозяйки на диван. Когда девушка попыталась переместить собаку в другое место, та начала отбиваться лапками, выразительно смотреть и еще сильнее прижиматься к парню.
Пользователей Сети насмешило поведение хаски: «Ахах, хитрюга такая», «А все уже. Теперь парень занят», «Ни в какую не хочет уходить, нахалка пушистая», «Моя точно такая же! Всегда к мужу липнет и не дает мне его обнимать», – писали комментаторы.
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Хаски обнялась с парнем хозяйки на диване, не хотела уходить и насмешила всех! Только посмотрите на взгляд собаки – это любовь? (ВИДЕО)
Видео с наглой хаски опубликовал ridus.ru. В ролике хаски легла рядом с парнем хозяйки на диван. Когда девушка попыталась переместить собаку в другое место, та начала...
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