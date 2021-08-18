Хаски обнялась с парнем хозяйки на диване, не хотела уходить и насмешила всех! Только посмотрите на взгляд собаки – это любовь? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с наглой хаски опубликовал ridus.ru .

В ролике хаски легла рядом с парнем хозяйки на диван. Когда девушка попыталась переместить собаку в другое место, та начала отбиваться лапками, выразительно смотреть и еще сильнее прижиматься к парню.





Пользователей Сети насмешило поведение хаски: «Ахах, хитрюга такая», «А все уже. Теперь парень занят», «Ни в какую не хочет уходить, нахалка пушистая», «Моя точно такая же! Всегда к мужу липнет и не дает мне его обнимать», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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