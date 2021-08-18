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Дневник «Мисс Беларусь-2020». 29 красавиц приехали в Минск! Первая репетиция
Источник материала: ОНТМинск! Первая репетиция" class="one-news__figure-img">
В Минск съехались самые красивые девушки страны. Будущие врачи и преподавательницы вокала, сотрудницы Следственного комитета и пограничной службы, даже инженер лесного хозяйства! Все они такие разные, но их объединяет молодость, грация и красота!
В ближайшие три недели родной дом девушкам заменит гостиница, а комнату придется делить с прямыми конкурентками! Но, судя по настроению девушек, это их не огорчает. В первый день у красавиц – встреча с организаторами конкурса и первая репетиция.
О самых интересных моментах подготовки к финалу «Мисс Беларусь-2020» – смотрите в дневнике конкурса.
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В Минск съехались самые красивые девушки страны. Будущие врачи и преподавательницы вокала, сотрудницы Следственного комитета и пограничной службы, даже инженер...
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