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Дневник «Мисс Беларусь-2020». 29 красавиц приехали в Минск! Первая репетиция

18.08.2021 14:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дневник «Мисс Беларусь-2020». 29 красавиц приехали в Минск! Первая репетицияМинск! Первая репетиция" class="one-news__figure-img">

В Минск съехались самые красивые девушки страны. Будущие врачи и преподавательницы вокала, сотрудницы Следственного комитета и пограничной службы, даже инженер лесного хозяйства! Все они такие разные, но их объединяет молодость, грация и красота!  

В ближайшие три недели родной дом девушкам заменит гостиница, а комнату придется делить с прямыми конкурентками! Но, судя по настроению девушек, это их не огорчает. В первый день у красавиц – встреча с организаторами конкурса и первая репетиция. 

О самых интересных моментах подготовки к финалу «Мисс Беларусь-2020» – смотрите в дневнике конкурса.

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минск съехались самые красивые девушки страны. Будущие врачи и преподавательницы вокала, сотрудницы Следственного комитета и пограничной службы, даже инженер...
 
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