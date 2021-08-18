Источник материала: ОНТ

Талибы открыли огонь по митингующим в одной из провинций.

В людей стреляли из-за того, что они вышли в поддержку национального флага. Не готовы мириться с новой властью и войска, верные бывшему вице-президенту. Бои с талибами ведутся в севере от Кабула. Сообщается, что численность армии сопротивления порядка 10 тысяч человек. Тем временем министерство обороны Афганистана призвало Интерпол задержать сбежавшего за границу президента. Сами граждане тоже пытаются покинуть страну. За помощью обращаются и белорусы.





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