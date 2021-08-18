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Сборная Беларуси отправилась в Кению на чемпионат мира по легкой атлетике
Источник материала: ОНТ
Кения принимает чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. На турнир отправилась и сборная Беларуси.
Два белоруса успешно преодолели квалификацию в толкании ядра. Илья Мисовский толкнул снаряд на 18 метров и 62 сантиметра, занял седьмое место и продолжит борьбу за награды. Результат Евгения Бриги – 19 метров и 28 сантиметров. Он занял второе место в квалификации и напрямую вышел в финал, который состоится завтра. В беге на 400 метров Роман Володькин показал итоговый 11-й результат и завершил выступление на чемпионате мира. Также на этом турнире болеем за Матвея Волкова (он выступает в прыжках с шестом), в метании диска нашу страну представят Алина Никитенко, Роман Хартанович и Владислав Пучко. Мариола Букель выступила в метании молота. Всего награды оспаривают спортсмены из 119 стран.
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Кения принимает чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. На турнир отправилась и сборная Беларуси. Два белоруса успешно преодолели...
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