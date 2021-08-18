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Захарова: Реакция демократического мира на кризис в Афганистане шокирует
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «
Кроме того, Захарова подчеркнула, что если Эстония «озаботилась гуманитарным кризисом и готова принять целых 10 граждан Афганистана», то она могла бы на протяжении десятилетий заметить и «кризис с не гражданством на территории прибалтийских государств».
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что реакция западных демократий на разворачивающийся в Афганистане...
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