Захарова: Реакция демократического мира на кризис в Афганистане шокирует

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала « Соловьев Live » заявила, что реакция западных демократий на разворачивающийся в Афганистане гуманитарный кризис шокирует, передает ТАСС.





Кроме того, Захарова подчеркнула, что если Эстония «озаботилась гуманитарным кризисом и готова принять целых 10 граждан Афганистана», то она могла бы на протяжении десятилетий заметить и «кризис с не гражданством на территории прибалтийских государств».

Фото: depositphotos.com

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