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Как смыть с рук все вирусы? Ученые нашли верный способ

18.08.2021 14:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как смыть с рук все вирусы? Ученые нашли верный способ

Исследователи из США представили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Выяснилось, что бактерии и вирусы можно вымыть из микроуглублений на коже только через 20 секунд интенсивного мытья рук, пишет журнал Physics of Fluids Американского института физики.

Команда ученых из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом выстроила модель, которая показывает механизм мытья рук. Специалисты также выяснили, сколько времени нужно для того, чтобы смыть с кожи вирусы и бактерии.

По словам исследователей, чем сильнее поток воды, тем лучше удаляются частицы с кожи. Сила потока, в свою очередь, зависит от скорости движения рук.

Он добавил, что медленные движения рук относительно друг друга не помогут смыть с кожи вирусы и бактерии. Чтобы их удалить, нужно не менее 20 секунд интенсивного движения ладоней. 

ФОТО: depositphotos


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Исследователи из США представили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Выяснилось, что бактерии и вирусы можно вымыть из микроуглублений на коже...
 
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