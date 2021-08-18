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Как смыть с рук все вирусы? Ученые нашли верный способ
Источник материала: ОНТ
Исследователи из США представили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Выяснилось, что бактерии и вирусы можно вымыть из микроуглублений на коже только через 20 секунд интенсивного мытья рук,
Команда ученых из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом выстроила модель, которая показывает механизм мытья рук. Специалисты также выяснили, сколько времени нужно для того, чтобы смыть с кожи вирусы и бактерии.
По словам исследователей, чем сильнее поток воды, тем лучше удаляются частицы с кожи. Сила потока, в свою очередь, зависит от скорости движения рук.
Он добавил, что медленные движения рук относительно друг друга не помогут смыть с кожи вирусы и бактерии. Чтобы их удалить, нужно не менее 20 секунд интенсивного движения ладоней.
ФОТО:
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Исследователи из США представили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Выяснилось, что бактерии и вирусы можно вымыть из микроуглублений на коже...
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