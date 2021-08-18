Белорусские спортсмены вылетели на Паралимпиаду в Токио

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены продолжают отправляться на летние Паралимпийские игры в Токио.

В столице Японии выступят 20 белорусских паралимпийцев в легкой атлетике, плавании, дзюдо, фехтовании, парагребле и параканоэ. Наиболее захватывающими обещают быть выступления белорусских пловцов. В нашем составе – рекордсмен мира Алексей Талай и многократный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. Старты состоятся на тех же аренах, где недавно завершились XXXII летняя Олимпиада.

Напомним, на прошлых Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро белорусская сборная завоевала 10 медалей.

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