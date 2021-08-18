ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские спортсмены вылетели на Паралимпиаду в Токио

18.08.2021 14:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены вылетели на Паралимпиаду в Токио

Белорусские спортсмены продолжают отправляться на летние Паралимпийские игры в Токио.

В столице Японии выступят 20 белорусских паралимпийцев в легкой атлетике, плавании, дзюдо, фехтовании, парагребле и параканоэ. Наиболее захватывающими обещают быть выступления белорусских пловцов. В нашем составе – рекордсмен мира Алексей Талай и многократный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. Старты состоятся на тех же аренах, где недавно завершились XXXII летняя Олимпиада. 

Напомним, на прошлых Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро белорусская сборная завоевала 10 медалей.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спортсмены продолжают отправляться на летние Паралимпийские игры в Токио. В столице Японии выступят 20 белорусских паралимпийцев в легкой атлетике,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в криптобиржах. Тот мог заработать $150 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by