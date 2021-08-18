80-летний юбилей отмечает художник Дот Абдусаматов: в Бресте открылась выставка его работ

Источник материала: ОНТ

80-летний юбилей отмечает художник, в творчестве которого гармонично сочетаются культура двух народов – таджикского и белорусского. Дот Абдусаматов - член Союза художников СССР и Белорусского союза художников, автор персональных выставок в Монголии, Чехии, Австрии.

Очередную юбилейную художник представил в Бресте, городе, который стал для него родным. 88 работ, написанных в разные периоды творчества. В них радость, любовь, переживание и поиски смысла бытия.

Величественные горы Таджикистана рядом с уютными двориками старого Бреста – как нельзя лучше отражают жизнь и внутренний мир художника. Дот Абдусаматов - ровесник Великой Отечественной войны - родился в небольшом селении Таджикистана, рано оставшись без родителей, попал в детский дом. Но судьба не очерствила, он благодарен за советское воспитание, которое научило любить людей, стремиться к познанию и состояться в профессии.

Библейские сюжеты не случайны в творчестве Дота Саматовича – это размышления о жизни, смерти и вечности. Художник много путешествовал, посредством кисти изучая особенности народов. Скромный и интеллигентный, он также тонко увидел полесскую глубинка: рядом с заморскими пейзажами, Спорово, Грушево, Савейки. С Брестом познакомила судьба, приехал сразу полюбил

Дот Абдусаматов, член Белорусского союза художников, автор выставки «Все прошло…»: «Я приехал сюда первый раз в 68-м году, мы были студентами, мы приехали к ее родителям, Брест был старинный город, Советская улица мощенная камням, этюд старого уголка Бреста, старый еще. Идешь, смотришь, почувствовал, что тебе попало в душу, останавливаешься и начинаешь работать».

Своим главным творением в жизни художник считает двух дочерей, талант передался старшей внучке, она, как и дедушка закончила Санкт-Петербуржский вуз. Студенческие годы у Дота Саматовича оставили самые теплые воспоминания, позже преподавал в художественном училище Душанбе, основал первую в Таджикистане мастерскую по гобелену. Но после развала союза этот жанр ушел в упадок, художник стал все больше обращаться к живописи. 90-е годы один из самых сложных периодов – на родине произошла гражданская война.

Спасаясь от войны, семья вернулась в Брест, с тех пор с родиной художника разделяют 5000 км.

Мрачные и яркие краски на его полотнах, как и сама жизнь, отражение переживаний души талантливого человека. И пусть все пережитое в прошлом, истинное искусство без времени. Увидеть работы можно в Брестском выставочном зале до 22 августа.

«И хорошего было очень много, и сложного. И это переплетается вместе и вызывает чувство, как бы двоякое. Многоточие – это еще жизнь продолжается, хотелось, чтобы эти работы нравились людям, если они нравятся, значит я что-то сумел».

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