Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии по футболу

Источник материала: ОНТ

Мюнхенская «Бавария» – обладатель Суперкубка Германии по футболу. Команда выиграла трофей в девятый раз и лидирует по этому показателю!

В матче за Суперкубок «Бавария» в третий раз подряд встречалась с дортмундской «Боруссией». Весомый вклад в эту победу внёс польский нападающий Роберт Левандовский, который оформил дубль. На 41-й минуте Левандовский открыл счет. В начале второго тайма Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев. Затем «Боруссия» ответила голом Марко Ройса. Но за 15 минут до финального свистка Левандовский забил второй раз. И больше счёт в матче не менялся – 3:1.

Отметим, что Роберт Левандовский забивает за «Баварию» уже 14 матчей подряд – это его новый личный рекорд.

Подписывайтесь на нас в Telegram