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Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии по футболу

18.08.2021 14:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии по футболу

Мюнхенская «Бавария» – обладатель Суперкубка Германии по футболу. Команда выиграла трофей в девятый раз и лидирует по этому показателю! 

В матче за Суперкубок «Бавария» в третий раз подряд встречалась с дортмундской «Боруссией». Весомый вклад в эту победу внёс польский нападающий Роберт Левандовский, который оформил дубль. На 41-й минуте Левандовский открыл счет. В начале второго тайма Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев. Затем «Боруссия» ответила голом Марко Ройса. Но за 15 минут до финального свистка Левандовский забил второй раз. И больше счёт в матче не менялся – 3:1. 

Отметим, что Роберт Левандовский забивает за «Баварию» уже 14 матчей подряд – это его новый личный рекорд. 

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Мюнхенская «Бавария» – обладатель Суперкубка Германии по футболу. Команда выиграла трофей в девятый раз и лидирует по этому показателю!  В матче за Суперкубок...
 
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