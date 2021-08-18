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Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии по футболу
Источник материала: ОНТ
Мюнхенская «Бавария» – обладатель Суперкубка Германии по футболу. Команда выиграла трофей в девятый раз и лидирует по этому показателю!
В матче за Суперкубок «Бавария» в третий раз подряд встречалась с дортмундской «Боруссией». Весомый вклад в эту победу внёс польский нападающий Роберт Левандовский, который оформил дубль. На 41-й минуте Левандовский открыл счет. В начале второго тайма Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев. Затем «Боруссия» ответила голом Марко Ройса. Но за 15 минут до финального свистка Левандовский забил второй раз. И больше счёт в матче не менялся – 3:1.
Отметим, что Роберт Левандовский забивает за «Баварию» уже 14 матчей подряд – это его новый личный рекорд.
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Мюнхенская «Бавария» – обладатель Суперкубка Германии по футболу. Команда выиграла трофей в девятый раз и лидирует по этому показателю! В матче за Суперкубок...
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