Куда девать кабачки? Топ-5 рецептов, по которым приготовит даже ребенок. Добавки просят все!

Источник материала: ОНТ

Середина августа – время, когда дачники собирают урожай кабачков и делятся с родственниками и друзьями. Порой, многие просто не знают, что с ними делать. Рассказываем! Кабачки прекрасно сочетаются с сыром, мясом, зеленью. С ними легко можно приготовить массу невероятно вкусных блюд. Мы собрали топ-5 самых аппетитных, простых и проверенных рецептов, приготовить которые сможет даже подросток!

5. Фаршированные кабачки



Фото: Екатерина Тишкевич

Самостоятельное блюдо, идеально подойдет для ужина. Кабачки получаются сочными и невероятно аппетитными!

Как готовить (на 2 порции): 200 г куриного филе порежьте кубиками, добавьте измельченный зубчик чеснока, соль, любимые специи, зелень петрушки и укропа, 200 г сметаны. Перемешайте фарш.

Разрежьте небольшой кабачок вдоль на 2 части, уберите мякоть, порежьте ее кубиками и тоже добавьте в фарш, перемешайте.

Половинки кабачков подсолите немного, посыпьте специями, положите на противень, выстеленный пергаментом. Заполните кабачки фаршем. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 мин. Горячие готовые кабачки посыпьте тертым сыром.

4. Быстрые маринованные кабачки



Фото: youtube.com

Закусочное блюдо оценят все! Делается оно примерно полчаса, а съедается моментально!

Как готовить: для маринада налейте в миску 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. уксуса, добавьте столько же сахара, пол чайной ложки соли, черный молотый перец по вкусу, мелко порезанный пучок укропа и 2 зубчика чеснока, измельченные в кашицу.

Нарежьте 2 небольших молодых кабачка тонкими кружочками (или слайсами), залейте маринадом, перемешайте и дайте постоять. Уже через полчаса кабачки пустят сок, пропитаются ароматом специй и зелени, а значит, будут готовы.

3. Кабачковые оладьи



Фото: Екатерина Тишкевич

Вкуснейшее блюдо для завтрака! Тесто замешивается очень быстро, сразу формируйте оладьи – и на сковороду, пока кабачки не пустили много сока!

Как готовить (на 2 порции): небольшой молодой кабачок натрите на мелкой терке, добавьте 1 яйцо, примерно 05-1 стакана муки (смотрите по консистенции, чтобы тесто было, как сметана средней жирности), измельченные 2 зубчика чеснока и пучок петрушки, молотый черный перец по вкусу. Соль добавляйте перед самой жаркой.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, пожарьте оладьи. Подавайте со сметаной.

2. Хрустящие кабачки с чесночным соусом



Фото: edimdoma.ru

Супераппетитное, необычное и многими любимое блюдо! Рецептом поделился портал «Едим дома» .

Как готовить: два средних кабачка помойте и нарежьте брусочками. В 100 г манной крупы добавьте 20 г соли, 1 ч. л. паприки, столько же куркумы, перемешайте.

Взбейте 2 яйца в отдельной миске. Обмакните брусочки кабачков сначала в яйцо, потом в манку и выкладывайте на сковороду. Жарьте до золотистого цвета.

Как готовить соус: смешайте 4 ст. л. густого майонеза, 2 ст. л. сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, 5 г молотого черного перца, 3 пера зеленого лука.

Кабачки выложите на тарелку, соус – отдельно. Сверху можно посыпать еще твердым сыром.

1. Моментальный рецепт кабачков с пармезаном в духовке



Фото: edimdoma.ru



Рецепт – проще некуда – пользуется рекордной популярностью! Его публиковал сайт «Едим дома» . Блюдо получается очень вкусным, а сделать его можно за несколько минут.

Как готовить: молодые кабачки помойте и нарежьте длинными дольками. Разложите кусочки цуккини на противне, выстеленном пергаментом, посыпьте петрушкой и любимой приправой. Затем натрите на терке пармезан, посыпьте его на овощи, сбрызните оливковым маслом.

Отправляйте все в духовку и запекайте до готовности.

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