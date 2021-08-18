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Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

18.08.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.18 августа минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. Стражи порядка круглосуточно несут свою службу. Их привлекают к расследованию самых сложных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

Нередко, рискуя жизнью, они участвуют в поиске и задержании опасных преступников, занимаются профилактикой бытовых правонарушений, обеспечивают спокойствие и тишину на улицах столицы. Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни.

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

Большинство столичных милиционеров даже в праздник на работе. О том, что этот день чем-то отличается от остальных, говорят их белые рубашки и хорошее настроение. 

К слову, о последнем позаботились еще накануне вечером.

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

Сотрудники милиции провели красочный флешмоб, выставив патрульные машины в праздничную цифру и растянув пятиметровую эмблему своего ведомства.

 
 
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Новости Беларуси.18 августа минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. Стражи порядка круглосуточно несут свою службу. Их привлекают к расследованию самых...
 
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