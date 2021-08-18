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«Целый месяц проводит за компьютером дома». Когда геймер становится игроманом, рассказывает врач-психиатр

18.08.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Иван, скажите, что такое игромания с научной и медицинской точки зрения?

«Целый месяц проводит за компьютером дома». Когда геймер становится игроманом, рассказывает врач-психиатр

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Вы правильно говорите, игроманию мы рассматриваем как болезнь, то есть это заболевание, которое имеет ряд симптомов, схожих между собой. Когда специалист выявляет эти симптомы, можно выставлять диагноз. Действительно, это заболевание, это болезнь.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Какие основные симптомы?

«Целый месяц проводит за компьютером дома». Когда геймер становится игроманом, рассказывает врач-психиатр
Иван Коноразов:
Здесь, конечно, мы говорим не о химической зависимости в первую очередь, однозначно надо оценивать как самому человеку, который увлекается играми, так и родственникам. Если уже имеются какие-то социальные явления, социальные процессы, негативно сказывающиеся на жизни человека, то тогда необходимо обращаться именно к специалисту.

«Целый месяц проводит за компьютером дома». Когда геймер становится игроманом, рассказывает врач-психиатр

Елена Кругликова:
Есть какая-то точка кипения, когда человек просто долго много играет, и когда он уже болен игрой?

«Целый месяц проводит за компьютером дома». Когда геймер становится игроманом, рассказывает врач-психиатр
Иван Коноразов:
Да, когда есть какие-то негативные последствия. Один из примеров. Молодой человек увлекается, условно говоря, компьютерными играми, целый месяц проводит за компьютером дома, не ходит на занятия, отказывается от еды, нарушен сон и так далее. Это ряд симптомов, которые специалисты складывают в комплекс, дальше выставляем диагноз.

«Целый месяц проводит за компьютером дома». Когда геймер становится игроманом, рассказывает врач-психиатр

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