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Минэкономики Беларуси допускает рецессию во второй половине 21 года

18.08.2021 14:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экономика Беларуси во второй половине 2021 года неизбежно скатится в рецессию согласно официальному прогнозу властей.

Как заявил сегодня министр экономики Александр Червяков, возглавляемое им министерство прогнозирует рост ВВП Беларуси на 3,3% по итогам текущего года.

"Целевая задача… - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% - это та задача, которую правительство будет выполнять", - сказал Червяков, которого цитирует БелТА.

Как сообщалось, по итогам 7 месяцев рост ВВП составил 3,3%, как и по итогам 6 месяцев. Прогноз 3,3% к концу года указывает, что в оставшиеся месяцы рост экономики Беларуси будет нулевым, если и вовсе не отрицательным, и к концу года экономика официально окажется в состоянии рецессии.

 
 
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Экономика Беларуси во второй половине 2021 года неизбежно скатится в рецессию согласно официальному прогнозу властей.
 
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