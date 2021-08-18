Источник материала: UDF

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Посмотрите, как было и как стало. Коллаж по фото из открытых источников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Талисман минского полумарафона «Зайчика-дерзайку» переодели в «правильную» форму В мессенджерах уже появились стикеры с новым «Дерзайкой».

«Зайчик-дерзайка» поддерживал участников полумарафона с 2019 года. И до недавнего времени оранжево-белая форма талисмана никого не смущала. В этом году организаторы решили изменить его образ, заменив оранжевый цвет на фиолетовый.В мессенджерах уже появились стикеры с новым «Дерзайкой».