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Задержан брат подполковника ГУБОПиК Станислава Лупоносова

18.08.2021 15:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан брат подполковника ГУБОПиК Станислава Лупоносова
Иллюстративное фото
17 августа силовики пришли к Михаилу Лупоносову, брату бывшего подполковника ГУБОПиКа Станислава Лупоносова, покинувшего Беларусь и осудившего действия бывших коллег, сообщает «Наша Нива».

Известно, что Михаил Лупоносов был директором строительной компании. Он был задержан сотрудниками милиции по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог). Инкриминируемые ему «события» произошли в 2016 году. Сейчас он находится в изоляторе на Окрестина.

Бывший оперативник Станислав Лупоносов был обвинен пропагандой в передаче демократическим силам «огромного количества информации о спецслужбах».
 
 
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Родственник офицера был директором строительной компании.
 
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