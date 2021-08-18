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«Наша Нива»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан брат подполковника ГУБОПиК Станислава Лупоносова Родственник офицера был директором строительной компании.

Известно, чтобыл директором строительной компании. Он был задержан сотрудниками милиции по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог). Инкриминируемые ему «события» произошли в 2016 году. Сейчас он находится в изоляторе на Окрестина.Бывший оперативникбыл обвинен пропагандой в передаче демократическим силам «огромного количества информации о спецслужбах».