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Задержан брат подполковника ГУБОПиК Станислава Лупоносова
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Известно, что Михаил Лупоносов был директором строительной компании. Он был задержан сотрудниками милиции по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог). Инкриминируемые ему «события» произошли в 2016 году. Сейчас он находится в изоляторе на Окрестина.
Бывший оперативник Станислав Лупоносов был обвинен пропагандой в передаче демократическим силам «огромного количества информации о спецслужбах».
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Родственник офицера был директором строительной компании.
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