Война на беларуско-литовской границе: пока видеороликов

Служба безопасности государственной границы Литвы (СОГГЛ) 18 августа опубликовала видео, на котором якобы белорусские пограничники снимают видео, как нелегальные мигранты рассказывают об «избиении» их литовцами.





СОГГЛ утверждает, что сняли, как "четверо нарушителей границы медленно заходят на территорию Литвы"», "не спешат, не боятся — как будто кого-то ждут".





"Как только появляются литовские пограничники, провокаторы возвращаются в Беларусь, и начинается шоу: белорусские пограничники немедленно начинают снимать „четверку“.





Нарушители эмоционально рассказывают, как их избивали и ранили литовские пограничники. После записи этой совершенно фальшивой драмы и актеры, и режиссеры исчезают во тьме белорусских лесов. Конец драмы. Занавес!", — так описали ситуацию в литовской погранслужбе.









В СОГГЛ назвали то, что происходит на видео, "неудавшейся провокацией белорусских пограничников".





В Госпогранкомитете Беларуси пока не комментировали ситуацию.





сами незаконно пересекают литовскую границу. Госпогранкомитет Беларуси 17 августа обвинил пограничников Литвы в том, что те с применением физической силы выталкивают беженцев на территорию Беларуси. В Литве же заявили, что именно белорусские силовики вытесняют мигрантов из Беларуси на литовскую территорию. К тому же и





Позже министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва вручила Минску ноту из-за этой ситуации и проинформировала об инциденте и партнеров по НАТО и ЕС, передает interfax.by.





«Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации», — сказал он.





А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «зафиксированный вчера литовскими пограничниками инцидент еще раз доказывает, что режим Беларуси занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы».