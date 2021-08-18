Задержан брат бывшего оперативника ГУБОПиК Станислава Лупоносова









сообщает «Наша ніва». Вчера пришли к Михаилу Лупоносову, брату бывшего подполковника ГУБОПиКа Станисталу Лупоносову, который осудил действия бывших коллег и уехал из Беларуси,«Наша ніва».





Как пишет издание, Михаил был директором строительной фирмы. Задержали его сотрудники МВД, по ч. 1 ст. 427 УК (Служебный подлог). Инкриминируемые ему события происходили в 2016 году. Сейчас он находится в изоляторе на Окрестина.





Станислава Лупоносова на государственных СМИ обвиняли в сотрудничестве с ByPol и передаче демократическим силам огромного объема информации о спецслужбах. А КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму.



