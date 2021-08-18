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Слюнкин: «Внимания к Беларуси, возможно, будет меньше, если Лукашенко заляжет на дно»
18.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Уже несколько дней мир напряженно следит за ситуацией в Афганистане. Смогут ли события в Центральной Азии повлиять на отношения Беларуси с Западом?
Фото Scanpix
Актуальность белорусского кризиса на мировой политической арене «Филин» обсудил с аналитиком Европейского совета по международным отношениям, бывшим сотрудником МИДа Павлом Слюнкиным.
Сыграет ли на руку белорусского режима происходящее в Афганистане? Воспользуется ли правительство этой ситуацией, чтобы отвести внимание от нарушений прав человека в своей стране и для возобновления диалога с Западом?
— На протяжении истории Лукашенко периодически удавалось балансировать. Ему не раз везло, возникало много тем, которые отвлекали внимание от ситуации в Беларуси. И если Лукашенко попробует залечь на дно, то, возможно, внимания к нашей стране действительно будет меньше.
В то же время он мог это сделать гораздо раньше, но не сделал. Потому что внутренние процессы, происходящие в Беларуси, не дают такой возможности. Логика развития политических процессов в стране толкает Лукашенко на обострение конфликтов, повышение ставок. Он не чувствует себя уверенно.
Поэтому, подозреваю, события в Беларуси все равно будут происходить и будут провоцировать ответную реакцию со стороны стран ЕС и США.
Отвлечет ли конфликт в Центральной Азии от происходящего в Беларуси?
— Здесь очень широкое поле для дискуссии. Одни эксперты говорят, что события в Афганистане —
И от того, как дальше будут развиваться политические процессы в Афганистане, зависит, насколько мировой общественности необходимо быть вовлеченными в этот кризис или просто новое состояние жизни страны.
От этого также зависит, сколько внимания будет доставаться Беларуси.
Когда-то внимания к нам появлялось больше, когда-то меньше. И чаще всего это происходило именно благодаря действиям белорусских властей. И вот если официальный Минск будет давать поводы, то белорусская тема продолжит звучать и появляться в резолюциях, переговорах, а также провоцировать новые санкции. Одна лишь тема Афганистана увести внимание от Беларуси не может никак.
Очевидно, в сравнении с «Талибаном» даже белорусский режим может выглядеть достаточно мягким. Однако, Афганистан не граничит с европейскими странами, в то время как Беларусь регионально находится в Европе, да еще и постоянно подбрасывает новые проблемы в костер двусторонних конфликтов.
Я не думаю, что международное сообщество сможет уделять внимание только одному кризису. В то же время нужно помнить, что Беларусь точно так же никогда и не являлась единственной проблемой для мира.
Вот, например, что произошло только за последний год в других регионах планеты: революция в Кыргызстане, война за Нагорный Карабах, кризис на российско-украинской границе, политический кризис в Грузии (который до сих пор тоже не разрешен, а для тесного американского и европейского союзника это важно), военный переворот в Мьянме и военный переворот в Мали. Кроме того, убили президента Гаити.
И несмотря на эти войны, революции, перевороты и кризисы даже в непосредственной близости от границ Европы и Беларуси, Лукашенко в итоге удавалось оставаться в топе новостей и подбрасывать раз за разом западным политикам поводы, почему не стоит забывать про Беларусь. И пока я не вижу причин для того, чтобы он этого не продолжал делать, — резюмирует эксперт.
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Сможет ли Минск воспользоваться ситуацией в Афганистане?
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