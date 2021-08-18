Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу пограничников





"Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации", - сказал журналистам Ландсбергис.





Он проинформировал об инциденте и партнеров по НАТО и ЕС.





При этом министр отметил, что реакции Минска на предостережения со стороны Литвы стали "несколько спокойнее". "Эти реакции теперь такие несколько более спокойные, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства", - добавил Ландсбергис.





Со своей стороны, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "зафиксированный вчера литовскими пограничниками инцидент еще раз доказывает, что режим Беларуси занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы".





В комментарии, который в среду передали для агентства BNS представители президента, Науседа отметил, что литовские официальные ведомства должны быть готовы к оперативной реакции на гибридные угрозы и нарушения границы.



