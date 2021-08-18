ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шок! В США обнаружили человеческие останки в шасси улетевшего из Афганистана самолета

18.08.2021 15:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В США нашли человеческие останки в отсеке для шасси военно-транспортного самолета С-17, прилетевшего на авиабазу Катара из Афганистана.

Инцидент собираются расследовать ВВС США, передает Reuters со ссылкой на американские военно-воздушные силы (ВВС)

У экипажа возникли проблемы с выпуском шасси, поэтому он объявил о чрезвычайной ситуации и выполнил посадку на территории третьей страны, рассказали источники The Washington post.

Судно C-17 Globemaster III должно было доставить в Кабул оборудование, необходимое для эвакуации. Но как только самолет приземлился, толпы афганцев окружили его и вломились вовнутрь. Экипаж принял решение перевезти тех, кто забрался на борт.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как, предположительно, трое граждан Афганистана, уцепившихся за корпус взлетающего самолета, упали и разбились насмерть на крышах жилых домов.

Ранее боевики террористического движения «Талибан» захватили все погранпереходы в Афганистане. Страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, который все еще контролируют американские военные. 

Утром 16 августа толпы людей вышли на взлетно-посадочные полосы и начали штурмовать самолеты. В массовой давке погибли семь человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США нашли человеческие останки в отсеке для шасси военно-транспортного самолета С-17, прилетевшего на авиабазу Катара из Афганистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінус 183 млн даляраў у бюджэт? Чым Беларусь гандлявала з Афганістанам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by