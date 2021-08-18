Премьер рассказал о зарплате белорусов

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«Результирующий показатель работы всей экономики – реальные располагаемые доходы населения – за январь – май увеличился на 3,5%, что выше прогноза. В течение полугодия устойчиво росла заработная плата : в июне вышли на уровень более 1400 рублей, рост в реальном выражении на 5,6%», – сказал Роман Головченко, передает БЕЛТА.

Поступательно повышаются доходы в бюджетной сфере, в первую очередь педагогических работников и представителей здравоохранения. «Целевой ориентир выполнен: соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило более 81%. В соответствии с решением правительства с 1 августа на 1,5% увеличена базовая ставка оплаты труда бюджетников. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. За истекший период их число снизилось более чем в 15 раз. Благодаря созданию условий для обеспечения устойчивой работы реального сектора экономики не допущено роста безработицы», – сообщил премьер-министр.

Во внешней торговле сохраняется как сбалансированность, так и высокие темпы роста экспорта. «Внешнеторговое сальдо за шесть месяцев в плюсе – $1,73 млрд. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним обязательствам, в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы», – отметил Роман Головченко.

Что в итоге?

В целом итоги работы за истекший период свидетельствуют о качественном росте экономики: темп роста ВВП – 103,3%. Некоторое замедление в промышленности было компенсировано за счет восстановления сектора платных услуг, резюмировал премьер.