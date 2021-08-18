ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премьер рассказал о зарплате белорусов

18.08.2021 15:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Премьер рассказал о зарплате белорусов
фото: Myfin.by

«Результирующий показатель работы всей экономики – реальные располагаемые доходы населения – за январь – май увеличился на 3,5%, что выше прогноза. В течение полугодия устойчиво росла заработная плата: в июне вышли на уровень более 1400 рублей, рост в реальном выражении на 5,6%», – сказал Роман Головченко, передает БЕЛТА.

Поступательно повышаются доходы в бюджетной сфере, в первую очередь педагогических работников и представителей здравоохранения. «Целевой ориентир выполнен: соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило более 81%. В соответствии с решением правительства с 1 августа на 1,5% увеличена базовая ставка оплаты труда бюджетников. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. За истекший период их число снизилось более чем в 15 раз. Благодаря созданию условий для обеспечения устойчивой работы реального сектора экономики не допущено роста безработицы», – сообщил премьер-министр.

Во внешней торговле сохраняется как сбалансированность, так и высокие темпы роста экспорта. «Внешнеторговое сальдо за шесть месяцев в плюсе – $1,73 млрд. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним обязательствам, в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы», – отметил Роман Головченко.

Что в итоге?

В целом итоги работы за истекший период свидетельствуют о качественном росте экономики: темп роста ВВП103,3%. Некоторое замедление в промышленности было компенсировано за счет восстановления сектора платных услуг, резюмировал премьер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии подвел премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета Министров. По его...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тыя п...расы, якія плянуць сабрацца, павінны тупа сцыкліва ўцякаць». Затрыманы камэнтуе запіс кібэрпартызанаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by