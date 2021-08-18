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Премьер рассказал о зарплате белорусов
Источник материала: Myfin
«Результирующий
показатель работы всей экономики –
реальные располагаемые доходы населения
– за январь – май увеличился на 3,5%, что
выше прогноза. В течение полугодия
устойчиво росла
Поступательно
повышаются доходы в бюджетной сфере, в
первую очередь педагогических работников
и представителей здравоохранения.
«Целевой ориентир выполнен: соотношение
зарплаты бюджетников со средней по
стране составило более 81%. В соответствии
с
Во внешней торговле сохраняется как сбалансированность, так и высокие темпы роста экспорта. «Внешнеторговое сальдо за шесть месяцев в плюсе – $1,73 млрд. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним обязательствам, в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы», – отметил Роман Головченко.
Что в итоге?
В целом итоги работы
за истекший период свидетельствуют о
качественном росте экономики: темп
роста
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