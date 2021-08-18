Пять фактов об агентстве БелаПАН, в которое снова пришли с обыском

Источник материала: Салiдарнасць

От ноября 1991-го и до наших дней .





Первое независимое новостное агентство

Белорусская информационная компания БелаПАН (Беларускае прыватнае агенцтва навін) — первое независимое новостное агентство в Беларуси. Основано 19 ноября 1991 года Алесем Липем и Виталием Цыганковым.

Алесь Липай стал первым руководителем агентства, управлял им до своей смерти в 2018-м. Сегодня компанией руководит Ирина Левшина, которая работает в БелаПАН с 1992 года.

Первая интернет-газета

В 2002-м БелаПАН начал издавать интернет-газету «Белорусские новости» (Naviny.by), став и здесь первопроходцем.

Востребованность и награды

В начале нулевых новостную ленту БелаПАН цитировали две трети минских FM-станций. Долгие годы клиентами агентства были и частные, и государственные компании, международные организации, дипломатические представительства.

В активе компании ряд престижных премий: имени Дмитрия Завадского – «За мужество и профессионализм», имени Герда Буцериуса «Молодая пресса Восточной Европы», «Премия Рунета» в номинации «Рунет за пределами Ru» (Naviny.by).

Драматический 2018-й







25 марта 2018-го БелаПАН выступил в качестве генерального информационного спонсора празднования 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики в Минске у Оперного театра. Со сцены к белорусам обратился глава компании Алесь Липай.

14 июня того же года Алеся Липая обвинили в неуплате налогов, в его квартире провели обыск. На тот момент был известно о его смертельном диагнозе.

В августе силовики провели обыски в квартирах журналистов и руководителей БелаПАН, а также в офисе компании, в рамках дела о несанкционированном доступе к материалам государственного информагентства БЕЛТА. Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина провела в изоляторе трое суток.

23 августа умер Алесь Липай.

Блокировки, обыски, допросы







Обыск в офисе БелаПАН, январь 2021-го. Фото Онлайнер

Сайты БелаПАН и «Белорусских новостей», как и многие другие независимые ресурсы, неоднократно подвергались блокировкам и хакерским атакам.

Naviny.by остаются заблокированными до сих пор – с августа 2020-го.

В январе 2021-го был задержан медиаконсультант и сотрудник БелаПАН Андрей Александров, его обвинили в финансировании протестов. Позже добавилось обвинение в государственной измене.

Спустя несколько дней после задержания Александрова в редакции БелаПАН прошел обыск .