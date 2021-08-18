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В Зельвенском районе при пожаре погиб мужчина

18.08.2021 15:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.39 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме в деревне Кошели Зельвенского района Гродненской области. Обнаружен погибший хозяин 1992 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня в 00.39 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме в деревне Кошели Зельвенского района Гродненской области. Обнаружен погибший хозяин 1992 года...
 
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