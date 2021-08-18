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Минэкономики уверяет: к концу года в Беларуси вырастет ВВП
Источник материала: Партизан
На какой результат рассчитывают?
Его назвал министр экономики Александр Червяков.
"Целевая задача, поставленная главой государства, - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% - это та задача, которую правительство будет выполнять", цитирует министра БелТА.
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На какой результат рассчитывают?
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