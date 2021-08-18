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Никогда такого не было и вот опять: "Кибер-Партизаны" и "Кибер-сливы" стали "экстремистскими"

18.08.2021 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска принял решение о признании информационных ресурсов "Кибер-Партизаны" и "Кибер-сливы" экстремистскими, сообщает МВД.


Традиционно основанием для этого стали материалы проверки ГУБОПиК МВД.

"Указанные Telegram-каналы публиковали  материалы, направленные на дискредитацию сотрудников правоохранительных органов и представителей органов госуправления, а также на разжигание  социальной вражды", - шаблонно утверждают в МВД.

Там напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность - штраф или арест.

Заметим, что список "экстремистских источников" уже такой внушительный, что хотя бы один из них есть в телефоне каждого беларуса.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска принял решение о признании информационных ресурсов "Кибер-Партизаны" и "Кибер-сливы" экстремистскими, сообщает МВД.
 
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